Жителей Приморья предупредили о наступлении дождей

Владивосток, 27 октября. Приморский край в среду ожидают умеренные осадки. Регион окажется под влиянием атмосферного фронта.

Большую часть Приморья накроют умеренные дожди, а на юге региона возможны грозы. Ночью ожидается туман. Днем будет преобладать западный, северо-западный ветер. Ночью в большей части Приморского края температура воздуха составит от одного до десяти градусов со знаком плюс.

В горных районах ожидается от одного до пяти градусов со знаком минус. Фон дневных температур понизится на 2–5 градусов по сравнению со вторником. Во Владивостоке в среду ночью и утром будет небольшой дождь, возможно с грозой.

Ранее циклон принес в Хабаровск минусовые температуры и первый снег. Первый снег выпал в Хабаровске 16 октября. Утро субботы встретило жителей дальневосточного города минусовыми температурами и осадками.