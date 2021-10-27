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Политолог Стариков допустил сотрудничество между Россией и Европой
Политика
Политолог Стариков допустил сотрудничество между Россией и Европой
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 октября. Сотрудничество между Российской Федерацией и Евросоюзом возможно при определенных условиях. Об этом заявил политолог Николай Стариков.

Ряд европейских государств осознанно критикуют Россию ради того, чтобы быть на хорошем счету у США. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что при этом дружба между РФ и Европой возможна.

«Это процесс непротивления двух сторон», — отметил Стариков.

Он добавил, что если та же Эстония постоянно ругает Россию, размещает у себя инфраструктуру НАТО, то с ней невозможно дружить. Однако с Сербией поддерживать отношения удается.

«Здесь мы видим исторические корни, определенную подоплеку. Все, что происходило столетиями, оно никуда не девается. Симпатии и антипатии народов через некоторое время всплывают. С Украиной проблема другая: один народ поделили на части и сталкивают в войне», — подчеркнул политолог.

Политолог Стариков допустил сотрудничество между Россией и Европой
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он указал на речь президента России Владимира Путина на «Валдае», где он говорил о тупике на Украине. Что с этим делать — непонятно.

Ранее турецкое издание Haber7 указало, что Европейский Союз активно вводит санкции против России с 2014 года, но теперь он стал сильно зависим от Москвы после того начала газового кризиса.

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