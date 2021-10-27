Взрыв обвалил стену в жилом доме в Улан-Удэ

Улан-Удэ, 27 октября. Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Улан-Удэ, информирует телеканал РЕН ТВ.

Взрыв прогремел в одном из домов по Московской улице. В результате в одной из квартир обвалилась стена.

Согласно предварительным данным, в результате в одной из квартир обвалилась стена. В детской комнате выбило стекла и замкнуло стиральную машину, которая в итоге сгорела. Смежная стена «съехала» в соседней квартире.

Сейчас на месте инцидента работают специалисты экстренных служб. Выясняются причины взрыва. Телеканал РЕН ТВ не приводит официальных данных.

Ранее СК возбудил уголовное дело после взрыва в Балтийске. Никто из жильцов не получил серьезных повреждений.