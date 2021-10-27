Слова Арестовича о направленных на Россию ракетах нарисовали мишень на Украине

Москва, 27 октября. Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рисует на стране мишень, когда говорит о направленных на Россию ракетах. Об этом заявил политолог Николай Стариков.

Член Центрального совета социалистической партии «Справедливая Россия — За Правду» в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что продвижение НАТО на восток — это не географический вопрос. Речь идет о сокращении подлетного времени ракет.

«Сколько будет ракета с ядерной боеголовкой или без нее лететь до российской столицы с территории, где она базируется? Постоянное продвижение НАТО на восток — это же не просто география, это сокращение подлетного времени. Баллистическая ракета будет лететь 18-25 минут. Ракета средней дальности, размещенная, как сказал Путин, где-то под Харьковом, достигнет Москвы за несколько минут», — отметил политолог.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он добавил, что это делает невозможным принятие взвешенного политического решения. По его мнению, это угроза, и в такой ситуации государству, на столицу которого нацелены ракеты, необходимо переместить свое вооружение и направить его на место базирования врага.

«То есть, когда я говорю, что Арестович рисует большую мишень на Украине — это ведь не пустой звук. Заявление, что Украина вступит в НАТО — это то же самое», — резюмировал Стариков.

Ранее депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек раскритиковал слова внештатного советника главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексея Арестовича о полномасштабной войне с Россией.