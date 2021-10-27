Политолог Стариков: Саакашвили убивает сам себя голодовкой

Москва, 27 октября. Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили своей голодовкой убивает сам себя. Об этом сообщил политолог Николай Стариков.

Адвокат политика Бека Басилая заявил, что правительство пытается ликвидировать экс-губернатора Одесской области, и это произойдет в больнице. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» прокомментировал речь правозащитника.

«Саакашвили должен сидеть в тюрьме, желательно в российской, а не в грузинской, это первое. Второе — он голодает, насколько я понимаю. Метод голодовки чреват последствиями для здоровья. То есть, можно сказать, что сегодня Саакашвили убивает сам себя», — отметил Стариков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он сомневается, что политик доведет начатое до конца. Однако властям нет смысла вмешиваться в этот процесс, поскольку они могут предоставить Саакашвили возможность спокойно голодать. Заявление адвоката направлено на то, чтобы вызвать симпатии к экс-президенту и помочь ему выбраться из тюрьмы, резюмировал эксперт.

Ранее депутат Верховной рады Елизавета Ясько заявила, что Саакашвили закончил отношения с женой Сандрой Рулофс и окунулся в новый роман. Она публиковала видеозапись, где рассказала о своей связи с политиком.