Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 07:26
07:11
Общество
Львы, Близнецы и Водолеи оказались самыми счастливыми знаками зодиака
07:11
Общество
Психолог Леонова призвала уважать личное время членов семьи во время нерабочих дней
07:10
Общество
Жителям Сахалина пообещали дождь и туман 28 октября
07:09
Общество
Жителей Приморья предупредили о наступлении дождей
06:59
Политика
Политолог Стариков допустил сотрудничество между Россией и Европой
06:53
Происшествия
Взрыв обвалил стену в жилом доме в Улан-Удэ
06:51
Политика
Слова Арестовича о направленных на Россию ракетах нарисовали мишень на Украине
06:41
Политика
Политолог Стариков: Саакашвили убивает сам себя голодовкой
06:38
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк снимется в ромкоме «Поколение стручков»
06:34
Политика
Читатели Haber7 выразили недоверие США в ситуации с высылкой дипломатов из Турции
Все новости

Политолог Стариков: Саакашвили убивает сам себя голодовкой

  /   Обновлено: 27 октября 2021 06:41
Политика
Политолог Стариков: Саакашвили убивает сам себя голодовкой
Global Look Press  /  Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com

Москва, 27 октября. Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили своей голодовкой убивает сам себя. Об этом сообщил политолог Николай Стариков.

Адвокат политика Бека Басилая заявил, что правительство пытается ликвидировать экс-губернатора Одесской области, и это произойдет в больнице. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» прокомментировал речь правозащитника.

«Саакашвили должен сидеть в тюрьме, желательно в российской, а не в грузинской, это первое. Второе — он голодает, насколько я понимаю. Метод голодовки чреват последствиями для здоровья. То есть, можно сказать, что сегодня Саакашвили убивает сам себя», — отметил Стариков.

Политолог Стариков: Саакашвили убивает сам себя голодовкой
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он сомневается, что политик доведет начатое до конца. Однако властям нет смысла вмешиваться в этот процесс, поскольку они могут предоставить Саакашвили возможность спокойно голодать. Заявление адвоката направлено на то, чтобы вызвать симпатии к экс-президенту и помочь ему выбраться из тюрьмы, резюмировал эксперт.

Ранее депутат Верховной рады Елизавета Ясько заявила, что Саакашвили закончил отношения с женой Сандрой Рулофс и окунулся в новый роман. Она публиковала видеозапись, где рассказала о своей связи с политиком.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Стариков: Саакашвили убивает сам себя голодовкой
саакашвили грузия голодовка стариков
Комментировать