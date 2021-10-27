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Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк снимется в ромкоме «Поколение стручков»

  /   Обновлено: 27 октября 2021 06:38
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк снимется в ромкоме «Поколение стручков»
instagram.com  /  @emilia_clarke

Лос-Анджелес, 27 октября. Голливудская актриса Эмилия Кларк снимется в научно-фантастическом фильме «Поколение стручков». Старт рабочего процесса намечен на март 2022 года.

Звезда сериала «Игра престолов» и ее коллега Чиветель Эджофор (снялся в таких кинолентах как «Реальная любовь», «Доктор Стрэндж») получили главные роли в грядущем проекте режиссера Софи Бартез. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Согласно информации от источника, это будет романтическая комедия, действия которой развернутся в будущем. В нем технология репродукции дошла до того, что позволяет детям рождаться и формироваться в съемных стручках. Таким образом оба родители смогут испытывать на себе беременность.

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк снимется в ромкоме «Поколение стручков»
wikimedia.org / Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

«Универсальность Эмилии, ее обезоруживающее чувство юмора и способность управлять сложными эмоциями идеально сочетаются с харизмой Чиветеля», — сказала режиссер.

Кларк воплотит на экранах Рэйчел, которая вместе с мужем Алви (Эджофор) решат воспользоваться достижениями медицины из будущего. Управляющий директор продюсерской компании MK2 Films Фионнуала Джеймисон утверждает, что кинолента призвана поднять этические вопросы технологий, которые вмешиваются в естественные процессы.

Ранее студия Warner Bros. убрала изображение темнокожей актрисы с локализованного постера блокбастера «Дюна». Неоднозначное решение компании привело к спорам из-за подозрений в расизме.

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Эмилия Кларк кино поколение стручков
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