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Читатели Haber7 выразили недоверие США в ситуации с высылкой дипломатов из Турции
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Читатели Haber7 выразили недоверие США в ситуации с высылкой дипломатов из Турции
Политика
Читатели Haber7 выразили недоверие США в ситуации с высылкой дипломатов из Турции
ИА «Политика Сегодня»

Анкара, 27 октября. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон стремится поддерживать диалог с Анкарой после того как президент Турции Реджеп Эрдоган объявил западных дипломатов персонами нон грата.

Речь американского политика вызвала широкую реакцию среди общественности. Об этом сообщает турецкое издание Haber7.

«Уважаемый, перестаньте поддерживать террористов — тогда поговорим», — отметил пользователь под ником Знающий дед.

Пользователь под ником Политолог вспомнил фразу Прайса «мы продолжим поддерживать права человека во всем мире». Он отметил, что эти слова можно интерпретировать иначе: «США возьмут все страны под свой контроль через террористические группировки».

Читатели Haber7 выразили недоверие США в ситуации с высылкой дипломатов из Турции
state.gov / U.S. Department of State

«В итоге эти люди не будут объявлены персонами нон грата», — подчеркнул пользователь под ником Мерт.

Пользователь Тосун считает, что Белый дом вел себя несправедливо в Афганистане и Ираке. Он должен понести ответственность за миллионы жизней, которые унесли эти войны.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган объявил десять иностранных послов персонами нон грата после того как они призвали освободить правозащитника и бизнесмена Османа Кавалу. Турецкий лидер назвал общественника филиалом инвестора Джорджа Сороса, а просьбу дипломатов ЕС и США — бесстыдством.

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