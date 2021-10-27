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Стивен Кинг назвал фильм «Дюна» длинным, но хорошим

  /   Обновлено: 27 октября 2021 06:31
Шоу-бизнес
Стивен Кинг назвал фильм «Дюна» длинным, но хорошим
Кадр из фильма «Дюна»

Лос-Анджелес, 27 октября. Американский писатель Стивен Кинг посмотрел научно-фантастический фильм «Дюна» и поделился своим мнением о нем посредством соцсетей.

Кинокартина режиссера Дени Вильнева стала успешной в прокате. Он взялся за этот проект, поскольку студия Warner Bros. позволила ему разделить весь сюжет книги на две части.

Сиквел уже официально анонсирован, но пока неизвестно, когда он выйдет на экраны кинотеатров. Об этом сообщает издание ScreenRant.

Фильм собрал преимущественно положительные отзывы. Среди зрителей был и известный писатель Стивен Кинг, который оставил комментарий на своем аккаунте в Twitter.

«Я смотрел его со своей женой сегодня днем. Очень долго, но очень хорошо. Трудно поверить, что мы можем создавать все эти удивительные спецэффекты и все еще не достичь мира во всем мире», — отметил автор произведений «Зеленая миля» и «11/22/63».

Ранее известный голливудский режиссер Кристофер Нолан оценил новую работу канадского коллеги Дени Вильнева. Кинематографист пришел в восторг от «Дюны».

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