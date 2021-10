Стивен Кинг назвал фильм «Дюна» длинным, но хорошим

Лос-Анджелес, 27 октября. Американский писатель Стивен Кинг посмотрел научно-фантастический фильм «Дюна» и поделился своим мнением о нем посредством соцсетей.

Кинокартина режиссера Дени Вильнева стала успешной в прокате. Он взялся за этот проект, поскольку студия Warner Bros. позволила ему разделить весь сюжет книги на две части.

Сиквел уже официально анонсирован, но пока неизвестно, когда он выйдет на экраны кинотеатров. Об этом сообщает издание ScreenRant.

Фильм собрал преимущественно положительные отзывы. Среди зрителей был и известный писатель Стивен Кинг, который оставил комментарий на своем аккаунте в Twitter.

I watched it with my wife this afternoon. Really long but really good. Hard to believe we can do all these amazing special effects and still not achieve world peace. https://t.co/langJ7mkai