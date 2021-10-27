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Гвинет Пэлтроу рассказала, что чуть не умерла при родах
Шоу-бизнес
Гвинет Пэлтроу рассказала, что чуть не умерла при родах
Global Look Press  /  Panoramic

Лос-Анджелес, 27 октября. Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу рассказала, что едва не погибла при родах дочери Эппл Мартин.

Звезда серии фильмов «Железный человек» вспомнила о рождении своих детей: 15-летнего сына Мозеса и 17-летней дочери Эппл. В обоих случаях она пережила кесарево сечение. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«С моей дочерью была чрезвычайная ситуация, это было безумие, мы чуть не погибли. Это было как-то нехорошо. В любом случае, у тебя на теле большой шрам, и ты такая: «Ого, раньше его там не было». И дело не в том, что это плохо или ты хочешь говорить об этом, но ты просто такая: «О, Боже мой», — поделилась историей актриса в недавнем подкасте.

Гвинет Пэлтроу рассказала, что чуть не умерла при родах
Prt Scr youtube.com / ExplosiveLustHD

Она также обвинила интернет-сообщество в том, что оно упрощает процесс родов. Якобы после них женщина должна мгновенно прийти в форму.

«Слава Богу, когда у меня были дети, не было Instagram, потому что теперь, если я вижу кого-то, кто за две недели восстановился, то вспоминаю, что я так не выглядела», — резюмировала Гвинет.

Ранее стало известно, что читатели Fox News шокированы инцидентом с актером Алеком Болдуином. Голливудская звезда случайно застрелил оператора на съемочной площадке во время работы над фильмом «Ржавчина».

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кино роды гвинет пэлтроу
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