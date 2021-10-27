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Осужденный на 20 лет экс-помощник полпреда УФО попросил выпустить его по болезни

  /   Обновлено: 27 октября 2021 06:22
Происшествия
Осужденный на 20 лет экс-помощник полпреда УФО попросил выпустить его по болезни
Невские Новости

Москва, 27 октября. Доцент авиационного института Алексей Воробьев, которого осудили на 20 лет колонии за госизмену, попросил суд освободить его из-за состояния здоровья.

Соответствующей информацией с ТАСС поделился Лефортовский суд в Москве, который получил это ходатайство. В суде не стали уточнять другие детали. Сейчас неизвестна даже болезнь найдена у Воробьева.

В апреле суд Москвы приговорил Воробьева к 20 годам заключения под стражу. Доцента института тогда признали виновным в госизмене и незаконном экспорте из России технологий, научно-технических сведений, оборудования и контрабанде. Его также выписали штраф, который составляет миллион рублей. Суть дела неизвестна из-за грифа «секретно».

Представитель СК России Александр Бастрыкин недавно приказал начать уголовное дело после многочисленных обстрелов населенных пунктов Донбасса. Соответствующей информацией поделилась представитель ведомства Светлана Петренко.

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госизмена тюрьма воробьев
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