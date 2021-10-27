Осужденный на 20 лет экс-помощник полпреда УФО попросил выпустить его по болезни

Москва, 27 октября. Доцент авиационного института Алексей Воробьев, которого осудили на 20 лет колонии за госизмену, попросил суд освободить его из-за состояния здоровья.

Соответствующей информацией с ТАСС поделился Лефортовский суд в Москве, который получил это ходатайство. В суде не стали уточнять другие детали. Сейчас неизвестна даже болезнь найдена у Воробьева.

В апреле суд Москвы приговорил Воробьева к 20 годам заключения под стражу. Доцента института тогда признали виновным в госизмене и незаконном экспорте из России технологий, научно-технических сведений, оборудования и контрабанде. Его также выписали штраф, который составляет миллион рублей. Суть дела неизвестна из-за грифа «секретно».

Представитель СК России Александр Бастрыкин недавно приказал начать уголовное дело после многочисленных обстрелов населенных пунктов Донбасса. Соответствующей информацией поделилась представитель ведомства Светлана Петренко.