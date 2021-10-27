Политолог Стариков считает, что к словам Арестовича о ракетах нужно относиться серьезно

Москва, 27 октября. Слова внештатного советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича следует воспринимать серьезно. Об этом заявил политолог Николай Стариков.

Член Центрального совета социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду» дал интервью для издания «Украина.ру». В нем он обсудил речь политика о том, что украинские ракеты будут направлены на Москву.

«Я думаю, что относиться надо максимально серьезно, и я готов пояснить свою точку зрения. Начнем с того, что вот этот персонаж по фамилии Арестович стал частым гостем российского телевидения. Его очень часто показывают, но показывают то, что он говорит в эфире украинских каналов», — отметил политолог.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он добавил, что у Арестовича есть официальная должность. Он в некотором смысле говорит о будущей войне, но его слова никто не опровергает. Он озвучил то, что Киев сказать не может, но хочет.

Ранее Арестович заявил, что ВСУ лишь через десять лет получат на вооружение ракетные комплексы отечественного производства, которые смогут «достать до Москвы». Он считает, что Украина придерживается политики оборонительного характера и никому не угрожает.