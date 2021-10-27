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Социолог Крумм: отношения Германии с Россией не изменятся при новом канцлере
Политика
Социолог Крумм: отношения Германии с Россией не изменятся при новом канцлере
pixabay.com

, 27 октября. Выбор, продолжать ли говорить с Россией при новом канцлере Олафе Шольце, не стоит перед Германией, заявил глава Регионального офиса для сотрудничества и мира в Европе фонда Фридриха Эберта Райнхард Крумм.

Германии всегда необходимо говорить с Россией, из этого и формируется политика страны на этом направлении — чтобы иметь нормальные рабочие связи с Москвой, пояснил специалист. Тон в отношениях тоже вряд ли поменяется.

«Все в Германии прекрасно понимают, что есть проблемы, которые можно решить только вместе с Россией», — отметил Крумм.

Многие политики немецкой истории заявляли, что работать с Москвой сложно, однако необходимо. И, как правило, диалог удавался. Канцлер ФРГ в 1998–2005 годах Герхард Шредер тоже говорил о сложностях с Россией. Канцлер Ангела Меркель говорила то же самое. Это тоже является «стабильностью в отношениях», несмотря на то, что многое зависит от «температуры глобальной политики», заключил Крумм по данным «Известий».

Также социолог заявил, что «Северный поток — 2» полезен всему Евросоюзу. Германия — самая большая экономика ЕС, поэтому газопровод необходим не только ей, но и Европе.

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