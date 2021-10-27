AP: Facebook откладывал борьбу с дезинформацией о вакцинах от коронавируса

Вашингтон, 27 октября. Ряд критиков связывает промедление Facebook в борьбе с дезинформацией о вакцинах от коронавируса с опасениями компании. Руководство опасалось убытков, информирует агентство Associated Press.

Руководство компании Facebook неоднократно откладывало реализацию предложений своих сотрудников, направленных на противодействие фейкам. Однако администрация Facebook отложила принятие решения на неопределенный срок, никакие изменения в информационную политику не вносились до апреля этого года.

Например, в марте 2021 года исследователи в Facebook придумали способ частичной замены недостоверных источников в новостной ленте одноименной социальной сети на проверенные и надежные. Такие как ВОЗ.

Позднее поступило предложение отключить комментарии к публикациям о вакцинах до тех пор, пока компания не найдет действенный способ ликвидировать фейки. Ни одно из этих предложение не вызвало реакции администрации компании.

Недавно компания получила очередной штраф. Сумма наказания для Facebook составила 26 млн рублей. Компанию признали виновной по восьми административным протоколам по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.