МЧС отчитался о 20 взрывах газа в России с начала этой осени

Москва, 27 октября. МЧС с сентября зарегистрировало около 20 происшествий в России из-за неправильной эксплуатации газового оборудования, отметили в пресс-службе ведомства.

При этом 60% всех возгораний происходят в жилых домах. Количество погибших на них возрастает на 20%.

В 60% случаев гибель людей наступала из-за отравления токсичными продуктами горения. Как правило, такая тенденция часто наступает вместе с холодами, когда возникает необходимость в использовании электрообогревателей, газового и печного оборудования.

В рамках предосторожности во всех регионах страны проводят комплекс превентивных мероприятий по пожарной безопасности в осенне-зимний период. Надзорные органы ведомства уже приступили к реализации операции «Отопление». Необходимо научить людей, эксплуатирующих газ, делать это правильно и создать обязательный сторонний контроль, заявил президент группы компаний «Городской центр экспертиз» Александр Москаленко.