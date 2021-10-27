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Блинкен провел телефонный разговор с премьером Судана Хамдоком
Политика
Блинкен провел телефонный разговор с премьером Судана Хамдоком
wikipedia.org  /  International Hydropower Association / CC BY 2.0

Хартум, 27 октября. Американский госсекретарь Энтони Блинкен провел беседу по телефону с суданским премьер-министром Абдаллой Хамдоком после его возвращения на свободу.

Пресс-центр американского Госдепартамента сообщил, что Блинкен приветствовал Хамдока, который ранее освободился из-под стражи и снова попросил армию Судана выпустить всех задержанных гражданских лидеров и обеспечить безопасность.

Блинкен также сообщил о своей глубокой обеспокоенности из-за захвата армией власти и вновь заявил, что военные силы должны продемонстрировать сдержанность и избегать насилия в сторону участников акций. Согласно этой информации, госсекретарь также отметил, что США поддерживают в Судане переход к демократическому строю под руководством гражданских лиц.

Канцелярий Хамдока ранее подтвердила, что премьер-министр Судана вернулся домой. Он прибыл в собственное жилище вместе с женой. Соответствующая информация приводится в сообщении канцелярии в Facebook.

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