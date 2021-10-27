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Один из старейших стендаперов Морт Сал скончался в возрасте 94 лет

  /   Обновлено: 27 октября 2021 05:44
Происшествия
Один из старейших стендаперов Морт Сал скончался в возрасте 94 лет
pxhere.com

Вашингтон, 27 октября. Американский комик Морт Сал, который является одним из первых стендаперов, скончался в США. Ему было 94 лет. Соответствующей информацией с изданием The New York Times поделилась помощница комика Люси Мерсер.

Люси Мерсер во время беседы с газетой сообщила, что стендап-комик скончался «мирно». По словам помощницы артиста, Морт Сал встретил смерть в собственном доме на территории Калифорнии. Причиной трагедии является старость, подытожила ассистент артиста.

Морт Сал был одни из первопроходцев в сатирических выступлениях и стендапах в период с 1950 по 1960 года. Комик в собственных выступлениях высмеивал политические темы. В 1960 году издание Time признало стендапера ведущим нового поколения современных комиков. Он также стал первым артистом, который появился на обложке газеты.

Сербский актер Ненад Ненадович недавно умер на 58-м году жизни. Смерть артиста наступила из-за последствий перенесенного COVID-19. Трагедия произошла в белградской больнице.

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