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Сергею Лаврову подарили стеклянную вазу для виски в Норвегии
Политика
Сергею Лаврову подарили стеклянную вазу для виски в Норвегии
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Осло, 27 октября. Глава МИД России Сергей Лавров из крепких напитков предпочитает именно виски. Это учел ректор Арктического университета Норвегии (UiT) Даг Руне Олсен, который презентовал министру вазу из синего стекла с изображениями из скандинавской мифологии.

Принимая подарок, Лавров в шутку спросил, для воды ваза или для виски. Олсен ответил, что для виски, и никак не для воды. Встреча прошла «на полях» министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) в норвежском Тромсе.

Еще один подарок от норвежца — книга «Сближение России и Норвегии в 1814—1917 годах». Олсен заявил, что «включить проблемы Севера в международную политическую и научную повестку дня послужило источником вдохновения для всего исследовательского сообщества» в Арктическом университете. Лавров позднее ответил, что услышал первую за последние десять лет речь гражданина страны-члена НАТО, в которой не осуждалась Россия и ей не приписывалась агрессия в адрес цивилизованного мира.

Также российский министр провел переговоры с норвежской коллегой Анникен Хюитфельд. Она подарила Лаврову семейную реликвию, которая хранилась много лет у ее деда — шкатулку ручной работы, сделанную советскими военнопленными, с которыми дедушка был вместе в концлагере, а потом хранил об этом воспоминания до конца жизни.

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