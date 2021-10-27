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Звезда «Сверхъестественного» Эклс шокирован убийством оператора фильма «Ржавчина»

  /   Обновлено: 27 октября 2021 05:34
Шоу-бизнес
Звезда «Сверхъестественного» Эклс шокирован убийством оператора фильма «Ржавчина»
Кадр из сериала «Сверхъестественное»

Лос-Анджелес, 27 октября. Голливудский актер Дженсен Эклс, играющий главную роль в фильме «Ржавчина», поделился своими мыслями относительно смерти оператора киноленты Галины Хатчинс.

Актер Алек Болдуин случайно застрелил девушку в ходе съемок сцены перестрелки, что вызвало широкий резонанс в Голливуде и мировом сообществе. Свое мнение о ситуации высказали многие деятели искусства, и в особенности участники фильма «Ржавчина». Среди них — Дженсен Эклс, который исполняет главную роль.

«Я даже не знаю, с чего начать. Это была трагедия эпических масштабов, которую мы все еще переживаем. В начале прошлой недели я почувствовал себя обязанным рассказать Галине, какой потрясающей я ее считал. Я сказал ей, насколько невероятными, на мой взгляд, были ее снимки с камеры и как захватывающе было наблюдать за ней и ее командой», — отметил актер.

Он добавил, что всегда будет благодарен за то, что между ними был этот момент. Он назвал Галину смелой и страстной. Она заразила энтузиазмом всю команду.

«Она была источником вдохновения. Мое сердце и молитвы обращены к мужу, сыну Галины и остальным членам ее семьи. Просто не хватает слов, чтобы выразить, какая это огромная потеря», — резюмировал Эклс.

Ранее стало известно, что известный голливудский актер Алек Болдуин получил заряженное ружье от ассистента режиссера Дэйва Холлса. Именно он может быть виноват в смерти оператора Галины Хатчинс.

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кино алек болдуин Галина Хатчинс дженсен эклс
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