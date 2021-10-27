Экс-глава Томска Кресс рассказал о восторге Меркель от котлет из медвежатины

Томск, 27 октября. Ангела Меркель в 2006 году после вступления на должность канцлера ФРГ была в Томске. Ей тогда понравились котлеты из медвежатины. Соответствующей информацией поделился бывший губернатор Томской области, сенатор Виктор Кресс.

Меркель в компании правительственной делегации ФРГ с 26 по 27 апреля 2006 года была в Томске. Канцлер с российским лидером Владимиром Путиным участвовала в восьмом раунде межгосударственных консультаций между Россией и Германией для разрешения политических и экономических вопросов.

Кресс заявил, что Меркель и Путин прибыли в Томск вечером перед саммитом. Канцлер Германии и президент России ужинали в ресторане, отметил сенатор.

По словам экс-главы Томска, они в тот день постарались преподнести свою экзотические блюда. Он также подчеркнул, что Меркель понравились котлеты из медвежатины. Этот факт крайне удивил томских поваров.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее оповестил Меркель о завершении ее полномочий на посту канцлера. Она собиралась покинуть политику после сентябрьских выборов в парламент ФРГ.