Париж, 27 октября. Голландский апелляционный суд отдал экспонаты выставки «Сокровища Крыма» украинскому государству, что вызвало бурную реакцию среди общественности.

Крымские музеи передали скифское золото в Нидерланды, а в 2014 году возбудили судебный иск о возврате произведений искусства. Читатели французского издания Le Figaro поделились своими мыслями относительно этой ситуации.

«Именно эти музеи Крыма нашли, приобрели, сохранили и охраняли эти сокровища, происходящие из этого региона. Поэтому надо было вернуть их сразу по окончании выставки их владельцам, то есть указанным музеям», — отметил EugénieEtcheverry.

Пользователь anna считает, что название «Украина» переводится как «периферия», то есть, окраина Российской Империи. Она подчеркнула, что Крым даже под контролем Киева сохранял статус автономии. Скифское золото — сокровище полуострова.

Global Look Press / Zamir Usmanov/Russian Look

«Если выручка от выставки не будет возвращена владельцу коллекции, это будет означать очень плохую судебную практику, ни один музей больше не захочет одолжить свои сокровища из страха быть ограбленным. Здесь не Украина любезно одолжила свои сокровища, а музей Симферополя согласился отдать некоторые работы». — заявил parigo007.

Libecciu считает, что золото принадлежит Крыму, и неважно, кто его контролирует, Россия или Украина. Политика тут ничего не меняет.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что Россию ограбили в суде по делу о скифском золоте, и Украина может ликовать. Однако последнее сокрушительное слово все равно останется за Москвой.