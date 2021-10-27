Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 05:52
05:49
Общество
МЧС отчитался о 20 взрывах газа в России с начала этой осени
05:48
Политика
Блинкен провел телефонный разговор с премьером Судана Хамдоком
05:44
Происшествия
Один из старейших стендаперов Морт Сал скончался в возрасте 94 лет
05:42
Политика
Сергею Лаврову подарили стеклянную вазу для виски в Норвегии
05:34
Шоу-бизнес
Звезда «Сверхъестественного» Эклс шокирован убийством оператора фильма «Ржавчина»
05:24
Происшествия
Суд по делу о поджоге здания отдела СКР начался в Москве
05:23
Политика
Экс-глава Томска Кресс рассказал о восторге Меркель от котлет из медвежатины
05:20
Общество
Читатели Le Figaro призвали Украину вернуть скифское золото в Крым
05:18
Общество
Густой туман парализовал работу аэропорта в Южно-Сахалинске
05:11
Армия
«Коммерсантъ» сообщил о махинациях военных застройщиков в Арктике
Все новости

Читатели Le Figaro призвали Украину вернуть скифское золото в Крым

  /   Обновлено: 27 октября 2021 05:20
Общество
Читатели Le Figaro призвали Украину вернуть скифское золото в Крым
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Russian Look

Париж, 27 октября. Голландский апелляционный суд отдал экспонаты выставки «Сокровища Крыма» украинскому государству, что вызвало бурную реакцию среди общественности.

Крымские музеи передали скифское золото в Нидерланды, а в 2014 году возбудили судебный иск о возврате произведений искусства. Читатели французского издания Le Figaro поделились своими мыслями относительно этой ситуации.

«Именно эти музеи Крыма нашли, приобрели, сохранили и охраняли эти сокровища, происходящие из этого региона. Поэтому надо было вернуть их сразу по окончании выставки их владельцам, то есть указанным музеям», — отметил EugénieEtcheverry.

Пользователь anna считает, что название «Украина» переводится как «периферия», то есть, окраина Российской Империи. Она подчеркнула, что Крым даже под контролем Киева сохранял статус автономии. Скифское золото — сокровище полуострова.

Читатели Le Figaro призвали Украину вернуть скифское золото в Крым
Global Look Press / Zamir Usmanov/Russian Look

«Если выручка от выставки не будет возвращена владельцу коллекции, это будет означать очень плохую судебную практику, ни один музей больше не захочет одолжить свои сокровища из страха быть ограбленным. Здесь не Украина любезно одолжила свои сокровища, а музей Симферополя согласился отдать некоторые работы». — заявил parigo007.

Libecciu считает, что золото принадлежит Крыму, и неважно, кто его контролирует, Россия или Украина. Политика тут ничего не меняет.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что Россию ограбили в суде по делу о скифском золоте, и Украина может ликовать. Однако последнее сокрушительное слово все равно останется за Москвой.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Читатели Le Figaro призвали Украину вернуть скифское золото в Крым
украина крым скифское золото le figaro
Комментировать