Густой туман парализовал работу аэропорта в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 27 октября. Более десяти рейсов не могут вылететь и приземлиться в аэропорту Южно-Сахалинска из-за густого тумана на юге острова.

Рейсы, которые должны были прилететь в Южно-Сахалинск, отправляют на запасные аэродромы. Об этом рассказали «Интерфаксу» в аэропорту.

«Из-за тумана рейс S7-5257, следовавший в аэропорт Южно-Сахалинска из Новосибирска, отправлен на запасной аэропорт Хабаровска, задержано еще несколько рейсов», — сказано в сообщении.

Прибытие самолета из Новосибирска перенесли с 08:35 утра на 11:30 местного времени. Также самолет из Москвы рейса FV-6273 должен приземлиться в 10:35, вместо запланированных 09:15.

Ранее три рейса были задержаны в аэропорту Анадыря из-за непогоды. Самолет из аэропорта им. Ю. С. Рытхэу в Марково не мог вылететь уже пятый день подряд — с 18 октября. Задержаны были также авиарейсы в Залив Креста и Певек.