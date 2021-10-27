«Коммерсантъ» сообщил о махинациях военных застройщиков в Арктике

Москва, 27 октября. Учредитель ООО «Спецстрой-1» Евгений Горбачев и бывший гендиректор компании Александр Ашгибисов задержаны по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает «Коммерсантъ».

У подозреваемых изъяли компьютеры, средства связи и рабочие документы. Следствие попросило суд отправить Ашгибисова и Горбачева под арест. Сами подозреваемые не признают вину.

Дело основано на проверках МВД и Генпрокуратуры, отмечет «Коммерсант». ФГУП «Главное управление инженерных работ № 2 при Спецстрое России» и ООО «Спецстрой-1» в 2015 году заключили два госконтракта на строительство объектов в Чукотском автономном округе более чем на 4,3 млрд рублей.

В качестве аванса «Спецстрою-1» выделили 2,561 млрд рублей. Но, по версии следствия, руководство компании присвоило 232,5 млн рублей, а сам подрядчик обязательства не выполнил.

В конце сентября суд приговорил замдиректора ФГУП «НПО имени Лавочкина» генерал-лейтенанта ФСБ в отставке Сергея Солодовникова к 16 годам колонии. Его обвиняли в создании преступного сообщества и мошенничестве.