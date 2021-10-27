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Наушники Apple AirPods 3 поступили на полки магазинов в России

  /   Обновлено: 27 октября 2021 05:09
Технологии
Наушники Apple AirPods 3 поступили на полки магазинов в России
flickr.com  /  Faruk Ateş

Москва, 27 октября. Компания Apple начала продавать новые наушники AirPods 3 на территории России. Соответствующая информация опубликована на сайте организации.

AirPods третьей версии можно купить с 26 октября на просторах интернет-магазина Apple, а также у партнеров корпорации. Жителям России придется заплатить за новые наушники 16 490 рублей. Компания обещает, что во время покупки AirPod 3 потребителям предложат полгода бесплатной подписки на сервис Apple Music.

Судя по сведениям на сайте Apple, при покупке наушников третьей версии во время старта продаж корпорация обещает доставить девайсы в центральные регионы России в начале либо в середине ноября. Новая гарнитура получила обновленный дизайн, который похож на версию AirPods Pro. Наушники также защищены от влаги и имеют поддержку магнитной зарядки.

Apple недавно представила новые ноутбуки MacBook Pro. Корпорация показала новые устройства 18 октября в онлайн-формате. Новые девайсы доступны в двух вариантах — с экранами диагональю 14 и 16 дюймов.

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