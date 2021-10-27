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Депутат Шолохов рассказал об упрощенной процедуре получения гражданства России звездами
Общество
Депутат Шолохов рассказал об упрощенной процедуре получения гражданства России звездами
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 27 октября. Иностранные звезды не испытывают проблем с получением российского гражданства, так как они всем известны и не требуют проверок, рассказал зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов.

По словам Шорохова, во вручении российского паспорта уругвайской певице и актрисе Наталии Орейро нет ничего плохого, тем более что она всем известна. Более того, сейчас гораздо проще получить гражданство тем, кто считает себя русским или принадлежит к этой стране, передает NEWS.ru.

«Сейчас стало намного проще, особенно для граждан Украины, где наши соплеменники в тяжелой ситуации оказываются. Такое сравнение (с получением гражданства РФ знаменитостями) невольно возникает. Когда речь идет о знаменитости — проверки не нужны, человек как на ладошке у всего мира», — сказал депутат.

Ранее Наталия Орейро и ее сын официально получили гражданство РФ. Указ о присвоении звезде сериала «Дикий ангел» гражданства подписал президент России Владимир Путин. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

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госдума гражданство орейро
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