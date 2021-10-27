Гинцбург ожидает скорой регистрации детской вакцины от коронавируса в России

Москва, 27 октября. Регистрация детской вакцины от коронавируса может произойти в скором времени, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

На данном этапе вакцина для детей проходит фармакоэксперизу. Об этом Гинцбург рассказал РИА Новости.

«Сейчас работают эксперты: проводится фармакоэкспертиза. Надеюсь, в скором времени на положительное решение о регистрации», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что российская вакцина от COVID-19 для детей может называться «Спутник М». Буква «М» в названии детской вакцины от коронавируса будет означать «для самых маленьких».

Разработчики вакцины еще не определились с конечным названием препарата от COVID-19 для детей. С большой вероятностью она сохранит в себе слово «Спутник», но будет отличаться последним символом.