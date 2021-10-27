Мошенники стали рассылать письма с предложением вложиться в биткоин на фоне роста курса

Москва, 27 октября. Злоумышленники во время роста курса биткоина начали рассылать письма, в которых содержится предложение вложить деньги в эту криптовалюту. Так реализуются сразу две схемы обмана людей.

Первая заключается в краже данных пользователей. Второй схемой злоумышленники могут заманить людей в финансовую пирамиду. Соответствующей информацией во время беседы с РИА Новости поделилась специалист Евгения Лазарева.

Стоимость биткоина вернулась к увеличению после снижения в сентябре. Тогда криптовалюта потеряла 7%. Падение произошло после двух месяцев роста подряд. Курс биткоина за июль и август суммарно увеличился примерно на 35%. На самой большой бирже криптовалют Binance биткоин 26 октября продавался за 62,36 тысячи долларов.

Злоумышленники в течение первого полугодия получили 1,5 млрд долларов. Эти преступники использовали схемы с криптовалютами. Доля в России составляет около 2% или 2,2 млрд рублей.