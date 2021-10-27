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Яйца и зелень могут подорожать к новогодним праздникам в России
Общество
Яйца и зелень могут подорожать к новогодним праздникам в России
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Москва, 27 октября. Некоторые продукты в России подорожают к Новому году. Об этом рассказала представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева.

По ее словам, стоимость большинства продуктов в декабре останется такой же, как в октябре. В преддверии праздников поставщики зарабатывают на объемах продаж. К концу году уже сформированы все контракты. Они не подлежат изменениям, особенно для продуктов длительного хранения. Нагайцева порекомендовала не закупаться заранее продуктами к новогоднему столу, так как они будут реализоваться по скидке.

«По некоторым категориям скоропортящихся товаров не исключена вероятность временного повышения цен», — сказала представитель «Руспродсоюза».

Временное повышение цен ожидается на куриные яйца. Стоимость увеличится на несколько процентов. Также действует сезонное увеличение цен на свежие овощи и зелень. Подешеветь может мясо птицы, так как спрос на него падает после «шашлычного сезона», рассказала Нагайцева в интервью радио Sputnik.

Недавно стало известно, что магазины торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка» снизили цены после предупреждения от Федеральной антимонопольной службы.

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