Автовладельцев призвали не забывать о фарах и дистанции на дороге зимой

Москва, 27 октября. Многие российские водители допускают огромное количество ошибок во время езды зимой. Специалисты акцентировали внимание на некоторых из них.

Первой ошибкой является несвоевременная перестройка на зимний тип вождения. Во время холодной погоды водители ездят так же, как и в летний период, забывая о плохом сцеплении с дорогой и увеличенном пути торможения. Лучше всего зимой соблюдать дистанцию, а также начинать и завершать движение медленно, передает Car.ru.

Второй ошибкой считается плохая работа фар. Так как зимой темнеет рано, нужно проверять исправность автомобильного освещения.

Третьей ошибкой является несоблюдение дистанции. Скользкая дорога увеличивает тормозной путь, что повышает шансы врезаться в движущуюся впереди машину.

Необходимо также помнить о работе стеклоочистителя. Химические реагенты на дороге быстро загрязняют стекло, из-за чего видимость становится плохой. Перед наступлением холодов нужно убедиться в исправности дворников и залить «незамерзайку». И последнее, двигатель нужно тщательно прогревать, чтобы он не вышел из строя.

Ранее водителей предупредили об автоматических штрафах за выключенные фары. Новые составы административных правонарушений ПДД устанавливают штрафы в автоматическом режиме, если у водителя выключены фары.