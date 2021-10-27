Лещенко жестко раскритиковал Моргенштерна после слов о Дне Победы

Москва, 27 октября. Народный артист России Лев Лещенко назвал рэп-исполнителя Моргенштерна «пустым местом» и призвал не относиться к его словам серьезно после заявления о праздновании Дня Победы.

Лещенко раскритиковал Моргенштерна после его слов о бессмысленности празднования Дня Победы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Кто такой Моргенштерн, чтобы слушать его? Это все равно что какой-то проходящий мимо человек вякнет что-то, а все станут его слова на цитаты разбирать. Он — пустое место, он — никто, чтобы к его высказываниям относиться серьезно! И он не имеет никакого права что-либо говорить о Дне Победы», — заявил артист.

Ранее рэпер привлек к себе внимание после интервью с телеведущей Ксенией Собчак. Артист коснулся темы Дня Победы и признался, что не понимает, почему государство и его граждане ежегодно празднуют событие, произошедшее 76 лет назад. В свою очередь Собчак поспешила поддержать исполнителя. Телеведущая предположила в собственном Telegram-канале, что слова артиста связаны с его возрастом.