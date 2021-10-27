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Финансист Переславский связал риски использования карт с антиотмывочным законом

  /   Обновлено: 27 октября 2021 03:40
Общество
Финансист Переславский связал риски использования карт с антиотмывочным законом
pixabay.com  /  lcb

Москва, 27 октября. Риски использования дебетовых карт относятся больше к ситуативным, чем к постоянным. Об этом заявил эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Специалист в беседе с «Праймом» отметил, что наиболее неприятной историей может стать блокировка карты в соответствии с требованиями «антиотмывочного» 115-ФЗ. Закон подразумевает, что любые переводы свыше 600 тысяч рублей будут вызывать подозрения и могут послужить поводом для разбирательств, включая судебных.

Банкомат может взять комиссию или просто «зажевать» карту. И в том, и в другом случае решение проблемы может затянуться на несколько дней. При первом варианте на оспаривание операции, при втором – на «выемку» карты из банкомата.

Нужно быть аккуратнее с овердрафтом, потому что по сути это краткосрочный кредит на дебетовой карте. В ряде банков комиссия по нему списывается ежедневно. По словам финансиста, его нужно оперативно закрывать. Чем меньше одобренная сумма, тем меньше должен быть период, в который дебетовая карта может быть в минусе.

Ранее специалисты рассказали, что платеж с чужой банковской карты может обернуться уголовным делом. При этом собственностью держателя карты является лишь расчетный счет.

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банковские карты риски антиотмывочный закон
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