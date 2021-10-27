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Изменение климата повлияло на вкус кофе

  /   Обновлено: 27 октября 2021 03:37
Наука
Изменение климата повлияло на вкус кофе
pixabay.com

Вашингтон, 27 октября. Климатические изменения влияют на условия выращивания кофейных деревьев и вкусовые качества напитка, сообщает Frontiers in Plant Science.

Ученые из Университета штата Монтана и Школы им. Фридмана в Тафтсе (штат Массачусетс, США) выявили десять связанных с изменением климата факторов, которые влияют на производство кофе. Улучшению вкуса и аромата напитка способствует расположение плантаций на большой высоте, выяснили исследователи.

С ухудшением качества кофе ассоциируется избыточное воздействие света. Также на кофейные зерна влияют повышение температуры, концентрация углекислого газа и перепады в снабжении водой. Эти явления считаются последствиям глобального потепления, отмечают исследователи.

Авторы работы предлагают выяснить, какие химические вещества дают кофе вкус и как они образуются в зернах. Кроме того, ученые рекомендуют изучить дикорастущие сорта кофе и использовать их в селекции.

«Эти усилия вселяют некоторую надежду на то, что качество кофе можно поддерживать или улучшать, и в конечном итоге помогут фермерам подумать о том, как разработать научно-обоснованные меры для поддержки своих ферм», — подчеркнула этноботаник из лаборатории пищевых продуктов и здоровья Университета штата Монтана Селена Ахмед.

Ранее ученые обнаружили, что за последние 20 лет количество отражаемого от Земли солнечного света многократно сократилось. Эффект связан с потемнением поверхности планеты.

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