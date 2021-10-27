Президент Эквадора ввел режим чрезвычайного положения в стране

Кито, 27 октября. Президент Эквадора Гильермо Лассо ввел режим чрезвычайного положения на территории государства для борьбы с протестующими и индейцами.

Глава государства увеличил стоимость топлива до рыночных показателей. Жителям Эквадора придется заплатить 2,55 доллара за галлон бензина и 1,90 доллара за галлон дизеля. Переводя по курсу на рубли, это 46,81 рубля за литр бензина и 34,88 рубля за литр дизеля. Рост стоимости заключался всего в пяти центах, однако это стало причиной бунта среди эквадорцев. Президент сообщил, что заморозил стоимость, в ином случае она бы увеличилась еще больше.

Сотрудникам полиции в результате демонстраций пришлось заблокировать въезд в исторический центр Кито, а в разных городах страны проходит мобилизация движений коренных народов. В акциях принимают участие студенты и преподаватели. Правоохранители идут на жестокие меры, передает Aljazeera.

До этого Лассо уже вводил в действие режим чрезвычайного положения в стране. Глава государства принял соответствующее решение из-за роста насилия и незаконного оборота наркотических средств.