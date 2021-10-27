Булыкин: Кокорину нужно взяться за голову и начать ходить на тренировки

Москва, 27 октября. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, как видит будущее российского форварда Александра Кокорина, который в данный момент является игроком итальянской «Фиорентины».

Булыкин подчеркнул, что Кокорину необходимо выбрать верную команду. Однако, по словам бывшего футболиста сборной России, Александру также нужно взяться за ум, начать выходить на поле и тренироваться. Кокорин обладает мастерством, но у него также есть проблемы с характером, отметил экс-нападающий.

По словам Булыкина, Кокорин способен заиграть в любом коллективе, однако ему для этого необходимо собраться, обрести уверенность и игровую практику. Александр сейчас находится под пристальным внимание, а под давлением у форварда не все выходит хорошо, подытожил бывший футболист.

Кокориным недавно заинтересовались команды, которые выступают в турецком чемпионате. Команды «Аланьяспор» и «Адана Демирспор» рассматривают вариант аренды россиянина у итальянского коллектива.