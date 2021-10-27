Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 04:22
04:17
Общество
Заболеваемость ОРВИ на Чукотке превысила эпидемиологический порог на 43%
04:15
Общество
Автовладельцев призвали не забывать о фарах и дистанции на дороге зимой
04:00
Общество
Эксперт по недвижимости Костина рассказала, когда стоит покупать жилье в Крыму
03:57
Шоу-бизнес
Лещенко жестко раскритиковал Моргенштерна после слов о Дне Победы
03:40
Общество
Финансист Переславский связал риски использования карт с антиотмывочным законом
03:37
Наука
Изменение климата повлияло на вкус кофе
03:34
Политика
Президент Эквадора ввел режим чрезвычайного положения в стране
03:26
Общество
Иммунолог Продеус пообещал бесконечные волны COVID-19 из-за низких темпов вакцинации
03:17
Спорт
Булыкин: Кокорину нужно взяться за голову и начать ходить на тренировки
03:13
Общество
Илон Макс стал самым богатым человеком за всю историю журнала Forbes
Все новости

Булыкин: Кокорину нужно взяться за голову и начать ходить на тренировки
Спорт
Булыкин: Кокорину нужно взяться за голову и начать ходить на тренировки
instagram.com  /  @kokorin9

Москва, 27 октября. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, как видит будущее российского форварда Александра Кокорина, который в данный момент является игроком итальянской «Фиорентины».

Булыкин подчеркнул, что Кокорину необходимо выбрать верную команду. Однако, по словам бывшего футболиста сборной России, Александру также нужно взяться за ум, начать выходить на поле и тренироваться. Кокорин обладает мастерством, но у него также есть проблемы с характером, отметил экс-нападающий.

По словам Булыкина, Кокорин способен заиграть в любом коллективе, однако ему для этого необходимо собраться, обрести уверенность и игровую практику. Александр сейчас находится под пристальным внимание, а под давлением у форварда не все выходит хорошо, подытожил бывший футболист.

Кокориным недавно заинтересовались команды, которые выступают в турецком чемпионате. Команды «Аланьяспор» и «Адана Демирспор» рассматривают вариант аренды россиянина у итальянского коллектива.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Булыкин: Кокорину нужно взяться за голову и начать ходить на тренировки
футбол кокорин булыкин
Комментировать