Илон Макс стал самым богатым человеком за всю историю журнала Forbes

Вашингтон, 27 октября. Состояние Илона Маска начало приближаться к 300 миллиардам долларов благодаря успеху акций Tesla на бирже.

На момент закрытия рынков в понедельник совокупная стоимость его активов достигла 271,3 миллиарда долларов — это примерно на 41,7 миллиарда долларов больше, чем на закрытии торгов на прошлой неделе, в пятницу.

До него звание самого богатейшего человека за всю историю рейтингов Forbes имел основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос. Сейчас его состояние насчитывает 196,5 миллиарда долларов.

Американский производитель электрокаров Tesla обнаружил неполадки в новой версии автопилота. Основатель компании Илон Маск принял решение приостановить его тестирование, когда служба контроля выявила перебои с быстродействием системы при левом повороте на перекрестках. Tesla приступила к бета-тестированию версии автопилота 10.3 еще 14 октября.