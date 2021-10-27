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Заемщики могут отказаться от необязательного страхования при оформлении ипотеки
Экономика
Заемщики могут отказаться от необязательного страхования при оформлении ипотеки
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 октября. Заемщик при оформлении ипотеки может отказаться от страхования жизни и других необязательных услуг, сообщила глава Службы ипотечного кредитования ИНКОМ-Недвижимость Ирина Векшина.

Обязательным при оформлении жилищных кредитов является только страхование приобретаемого и идущего в залог банку имущества, отметила специалист. Услугами по страхованию жизни и здоровья и титульному страхованию заемщик пользоваться не обязан.

«Заемщик вправе отказаться от этих «необязательных» видов страхования, но тогда банк повышает процентную ставку по кредиту. Причем, в разных банках процентная ставка повышается на величину от 0,5% до 3%», — сообщила агентству «Прайм» Векшина.

Отказ от услуги по юридической проверке недвижимости не ведет к повышению процентной ставки, отметила специалист. Электронная регистрация и проведение безопасных расчетов также не являются обязательными услугами. Но некоторые банки при их использовании дают дополнительную скидку по процентной ставке, заключила Векшина.

Ранее доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Александр Родионов заявил, что ипотечный кредит для некоторых категорий граждан является более выгодным решением, чем аренда жилья. Экономист пояснил, что все зависит от типа недвижимости, профессии и социального статуса человека.

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