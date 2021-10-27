Зампостпреда России в ООН: Москва считает прекращение насилия главной задачей в Судане

Нью-Йорк, 27 октября. Россия считает главной задачей в Судане прекращение насилия со всех сторон. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский отметил, что народ Судана должен сам принять решение, являются ли события в этой стране переворотом. Некоторые из протестующих против смены власти применяют насилие, подчеркнул он.

«Это суданцам решать — переворот это или нет», — добавил Полянский.

Дипломат заявил, что насилие в Судане должно прекратиться. Он призвал Совбез ООН высказаться на этот счет.

Суданские военные в понедельник задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока, а также еще нескольких членов правительства. Выступивший по государственному телевидению глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении в стране режима ЧП и роспуске правительства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешнее вмешательство стало главной причиной госпереворота в Судане. Острый системный кризис затронул все стороны жизни граждан страны, подчеркнула она.