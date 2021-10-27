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Телеканал SVT: Швеция дала России военный сигнал о способности защитить Готланд
Политика
Телеканал SVT: Швеция дала России военный сигнал о способности защитить Готланд
wikipedia.org  /  Автор: Johannes Jansson/norden.org/CC BY 2.5

Стокгольм, 27 октября. Шведско-американские военные учения на острове Готланд стали мощным сигналом в адрес России, заявил исследователь Шведского института тотальной обороны Микаэль Йонссон.

В Швецию в субботу прибыл самолет Hercules с американской системой залпового огня M142 Himars, которую применили в ходе маневров в Балтийском море. Систему использовали в Швеции впервые. Himars стал самым дальнобойным артиллерийским орудием, которое испытали на территории королевства, отмечает телеканал SVT.

По мнению Йонссона, прошедшие на Готланде учения стали четким и ясным сигналом, который призван упрочить сдерживающий фактор в отношении потенциальных угроз острову. Отвечая на уточняющий вопрос репортера SVT, ученый отметил, что единственной угрозой Швеции рассматривается Россия. Российская территория также может попасть в зону поражения СЗО Himars, уточнил Йонссон.

«На мой взгляд, это способ повысить порог атаки и сигнал о способности защищаться и намерении отстоять Готланд», — заключил эксперт.

В начале октября депутат шведского парламента Ларс Пюсс вынес на рассмотрение предложение о вступлении страны в НАТО, сообщило RT. Инициативу парламентарий, в том числе, объяснил «действиями России».

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швеция балтийское море himars
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