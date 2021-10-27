Водитель насмерть сбил двух пешеходов на «зебре» и скрылся с места ДТП в Саратове

Саратов, 27 октября. Неизвестный водитель насмерть сбил двух человек, которые переходили проезжую часть на пешеходном переходе в Саратове. После этого он скрылся с места ДТП. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Трагедия произошла на улице Чернышевского. Водитель совершил наезд на мужчину и женщину на вид 30-35 лет. От полученных травм пешеходы скончались на месте. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия преступника. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции.

Пресс-служба городского отдела ГИБДД предоставила фотографии с места трагедии. На кадрах видно, что тело одного погибшего находилось непосредственно на пешеходном перехода, а второго в результате удара отбросило на 20 метров от «зебры».

Ранее молодой водитель насмерть сбил 63-летнюю пенсионерку в Саратове. Пожилая женщина переходила проезжую часть в неположенном месте. По данному факту проводится проверка.