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Премьера продолжения «Дюны» состоится 20 октября 2023 года

  /   Обновлено: 27 октября 2021 02:23
Общество
Премьера продолжения «Дюны» состоится 20 октября 2023 года
Кадр из фильма «Дюна»

Лос-Анджелес, 27 октября. Организации Legendary и Warner Bros. сообщили, что премьера продолжения картины «Дюна» запланирована на 20 октября 2023 года. Соответствующий материал опубликовало издание Deadline.

Газета в своей статье пишет, что в этот день состоится лишь театральный прокат. Это значит, что дата не подразумевает одновременной премьеры в кинотеатрах и на стриминговых ресурсах. Режиссером ленты станет автор первой части Дени Вильнев.

Режиссер сообщил, что недавно получил информацию от Legendary о продолжении работы над сиквелом картины. По словам Вильнева, он всегда мечтал поработать над адаптацией книги Фрэнка Герберта. Дени также поблагодарил фанатов, актеров и членов съемочной группы за поддержку его мечты.

Режиссер Кристофер Нолан недавно сообщил, что «Дюна» является подарком для киноманов. По его мнению, фильм стал воплощением сочетания качественной игры актеров и спецэффектов.

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