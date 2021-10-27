Вакцинация от COVID-19 в России не привела ни к одной смерти

Москва, 27 октября. Летальных исходов в результате острой реакции на введение вакцины от коронавируса в России не зафиксировано, сообщил представитель Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин выступил в эфире Первого канала. Он сообщил, что сейчас привиты сотни миллионов человек, и благодаря этому имеется более обширные данные.

«Мы знаем, что нежелательные явления — это единичные случаи на миллион случаев, на миллион проставленных вакцин», – сообщил Гущин.

Специалист заявил, что в результате острой реакции на введение прививки в России от коронавируса не умер еще никто. ОН также заявил, что вакцину возможно изменить под новый штамм, но в этом нет смысла – старая вакцина работает по-прежнему эффективно.

Ранее два жителя Японии скончались после вакцинации препаратом Moderna. Дозы препаратов, которые получили погибшие, входили в отозванную партию