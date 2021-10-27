Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 02:48
02:38
Весь мир
Внешнее управление: как вмешательство США спровоцировало новый переворот в Судане
02:28
Происшествия
Водитель насмерть сбил двух пешеходов на «зебре» и скрылся с места ДТП в Саратове
02:23
Общество
Премьера продолжения «Дюны» состоится 20 октября 2023 года
02:15
Общество
Пивные дрожжи могут помочь при малокровии и упадке сил
02:13
Общество
Вакцинация от COVID-19 в России не привела ни к одной смерти
02:13
Общество
Рекордное количество аппаратов ИВЛ задействовали в больницах Подмосковья
02:00
Политика
Политолог Родионов допустил выход ряда стран из Евросоюза
01:56
Политика
Зампостпреда РФ Полянский: члены СБ ООН пока не достигли согласия по Судану
01:41
Общество
Движение «Лиза Алерт» опровергло сообщения о смерти человека из-за поиска Светличной
01:37
Общество
Период обращений за школьными выплатами завершается в России
Все новости

Вакцинация от COVID-19 в России не привела ни к одной смерти
Общество
Вакцинация от COVID-19 в России не привела ни к одной смерти
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 27 октября. Летальных исходов в результате острой реакции на введение вакцины от коронавируса в России не зафиксировано, сообщил представитель Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин выступил в эфире Первого канала. Он сообщил, что сейчас привиты сотни миллионов человек, и благодаря этому имеется более обширные данные.

«Мы знаем, что нежелательные явления — это единичные случаи на миллион случаев, на миллион проставленных вакцин», – сообщил Гущин.

Специалист заявил, что в результате острой реакции на введение прививки в России от коронавируса не умер еще никто. ОН также заявил, что вакцину возможно изменить под новый штамм, но в этом нет смысла – старая вакцина работает по-прежнему эффективно.

Ранее два жителя Японии скончались после вакцинации препаратом Moderna. Дозы препаратов, которые получили погибшие, входили в отозванную партию

Вернуться назад

Все новости / Общество / Вакцинация от COVID-19 в России не привела ни к одной смерти
вакцинация коронавирус ниц им гамалеи
Комментировать