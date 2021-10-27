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Зампостпреда РФ Полянский: члены СБ ООН пока не достигли согласия по Судану
Политика
Зампостпреда РФ Полянский: члены СБ ООН пока не достигли согласия по Судану
russiaun.ru

Нью-Йорк, 27 октября. Члены Совбеза ООН еще не достигли согласия относительно сложившейся в Судане ситуации, сообщил журналистам первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Во вторник, 26 октября, в Совете Безопасности ООН прошло посвященное ситуации в Судане заседание. По словам Полянского, пока преждевременно говорить о том, что члены Совбеза достигли согласия в этом вопросе.

«Будем работать. Поработаем над каким-либо документом, а там увидим. Пока мы все можем согласиться, что ситуация в Судане занимает наше внимание», — подчеркнул дипломат.

В понедельник военное крыло переходных властей объявило о роспуске Суверенного совета и кабинета министров, а также о задержании нескольких официальных лиц, включая главу правительства Абдаллу Хамдока. Позже главнокомандующий армией выступил с обращением к народу, в котором обозначил будущие цели государства.

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Судан сб оон полянский
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