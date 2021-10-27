Движение «Лиза Алерт» опровергло сообщения о смерти человека из-за поиска Светличной

Москва, 27 октября. Заявления о том, что волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» не успели спасти человека в Люберцах из-за поисков актрисы Светланы Светличной, не соответствуют действительности.

Представительница движения в беседе с ТАСС сообщила, что не успели спасти – это неточная формулировка. По ее словам, речь в данной ситуации идет об ограниченном ресурсе добровольцев, которые могут выехать на поиски в Московскую область.

«Если бы на том поиске было больше людей, соответственно, было бы больше шансов найти человека», – сообщила она.

Также в пресс-службе отметили, что пост – скорее обращение к службам, чтобы они также искали всех пенсионеров, а не только известных людей. Пенсионеров, фактически, никто, кроме «Лизы Алерт», не ищет.

Председатель отряда Григорий Сергеев ранее у себя в соцсети опубликовал пост по итогам поиска Светличной. Он рассказал, что когда пропадает знаменитый человек, поиски проходят под пристальным вниманием. По его словам, для поисков Светличной были задействованы значительные ресурсы, но при этом волонтеры не успели к человеку в лес в Люберцах, где он погиб.