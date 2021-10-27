Период обращений за школьными выплатами завершается в России

Москва, 27 октября. Срок обращений за выплатами в 10 тыс. рублей к началу учебного года для школьников завершается в России. Родители смогут подать заявление до 1 ноября.

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что будут принимать заявки на выплаты от семей с детьми школьного возраста до конца октября. Большинство родителей уже получили средства к новому учебному году в августе. У некоторых семей с детьми в возрасте от 6 до 17 лет такая возможность появилась позже. Они смогут обратиться в ПФР с заявлением.

Более 20 млн российских семей получили выплаты. Это 98% от всех, кому положена социальная поддержка, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он отметил, что заявки обрабатываются в кратчайшие сроки. Подать заявление можно в личном кабинете портала «Госуслуги» или через ПФР.

Недавно депутаты областной белгородской думы приняли закон, согласно которому семьи получат выплату за длительный брак. Максимальная сумма составит 20 тыс. рублей.