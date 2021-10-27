Новые санкции против России могут негативно сказаться на курсе рубля до конца года

Москва, 27 октября. Новые санкции в отношении России и мощная волна пандемии COVID-19 могут обвалить курс рубля до наступления 2022 года, предупредил аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.

Специалист отметил, что на курсе рубля могут негативно сказаться вмешательство КНР в ценообразование на внутреннем рынке угля и возможное соглашение России и ЕС о дополнительных поставках газа. Кроме того, на рубль может оказать давление негатив, связанный с коронавирусом и новыми локдаунами, сообщил агентству «Прайм» Маслов.

Причинами «обвала» рубля потенциально могут стать связанные с новыми санкции в отношении России политические риски или новая мощная волна пандемии COVID-19, подчеркнул аналитик ФГ «ФИНАМ». Маслов ожидает, что курс доллара в четвертом квартале текущего года составит 71,5-74 рубля за единицу, евро — 82-86 рублей.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев сообщил, что сейчас проходит пик налогового периода в РФ, экспортеры переводят валютную выручку в рубли и выплачивают в бюджет налог на прибыль, НДС и акцизы. После 1 ноября этот фактор поддержки отечественной валюты уже не будет действовать, предупредил специалист.