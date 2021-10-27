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Новые санкции против России могут негативно сказаться на курсе рубля до конца года
Экономика
Новые санкции против России могут негативно сказаться на курсе рубля до конца года
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 октября. Новые санкции в отношении России и мощная волна пандемии COVID-19 могут обвалить курс рубля до наступления 2022 года, предупредил аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.

Специалист отметил, что на курсе рубля могут негативно сказаться вмешательство КНР в ценообразование на внутреннем рынке угля и возможное соглашение России и ЕС о дополнительных поставках газа. Кроме того, на рубль может оказать давление негатив, связанный с коронавирусом и новыми локдаунами, сообщил агентству «Прайм» Маслов.

Причинами «обвала» рубля потенциально могут стать связанные с новыми санкции в отношении России политические риски или новая мощная волна пандемии COVID-19, подчеркнул аналитик ФГ «ФИНАМ». Маслов ожидает, что курс доллара в четвертом квартале текущего года составит 71,5-74 рубля за единицу, евро — 82-86 рублей.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев сообщил, что сейчас проходит пик налогового периода в РФ, экспортеры переводят валютную выручку в рубли и выплачивают в бюджет налог на прибыль, НДС и акцизы. После 1 ноября этот фактор поддержки отечественной валюты уже не будет действовать, предупредил специалист.

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