Пушкова опечалила популярность сериала «Игра в кальмара» среди детей и подростков

Москва, 27 октября. Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал популярный у подростков сериал «Игра кальмара» за жестокость.

Ранее телеканал FoxNews сообщал, что связанные с сериалом «Игра кальмара» костюмы на Хэллоуин стали популярным поисковым запросом в канун праздника. Жестокие состязания из шоу стали практиковать на детских площадках, что вызвало беспокойство у руководства американских школ.

Пушков в своем Telegram-канале написал, что «Игра кальмаров» намеренно, концептуально жестокая. В сериале люди выступают в качестве функции от денег – они умирают не за идеалы и убеждения, а за деньги, отмечает сенатор.

«Социальный дарвинизм в кубе, просто гимн неолиберальному обществу. И всему этому придан характер крайне циничной игры, где «судьи» тут же убивают проигравших, а людей сравнивают с лошадьми на скачках», – заявил сенатор.

Пушков назвал печальным то, что такое произведение и его стилистика становятся для детей и подростков предметом подражания.

Ранее британское издание Al-Quds связало успех «Игры в кальмара» с разоблачением либерализма. Газета отмечает, что сериал привносит новый элемент — борьбу за выживание.