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Канцелярия премьер-министра Судана Хамдока подтвердила его возвращение домой

  /   Обновлено: 27 октября 2021 00:57
Политика
Канцелярия премьер-министра Судана Хамдока подтвердила его возвращение домой
twitter.com  /  @SudanPMHamdok

Хартум, 27 октября. Канцелярия премьера-министра Судана Абдаллы Хамдока подтвердила его возвращение в резиденцию.

Хамдок вернулся в резиденцию вместе со своей супругой. Об этом говорится в заявлении канцелярии в Facebook.

«Сегодня вечером премьер-министр Абдалла Хамдок и его супруга вернулись в их резиденцию в Хартуме под усиленной охраной», — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Судана вернулся домой спустя сутки после задержания. Вокруг жилища политика усилили меры безопасности для его защиты. Ранее о его местонахождении сообщал Главнокомандующий армией, глава распущенного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Ранее военное крыло переходных властей распустило Суверенный совет и кабмин Судана, а также задержало несколько официальных лиц, в числе которых был Хамдок. Политический процесс останется под контролем вооруженных сил до выборов 2023 года.

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резиденция канцелярия хамдок
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