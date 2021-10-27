Канцелярия премьер-министра Судана Хамдока подтвердила его возвращение домой

Хартум, 27 октября. Канцелярия премьера-министра Судана Абдаллы Хамдока подтвердила его возвращение в резиденцию.

Хамдок вернулся в резиденцию вместе со своей супругой. Об этом говорится в заявлении канцелярии в Facebook.

«Сегодня вечером премьер-министр Абдалла Хамдок и его супруга вернулись в их резиденцию в Хартуме под усиленной охраной», — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Судана вернулся домой спустя сутки после задержания. Вокруг жилища политика усилили меры безопасности для его защиты. Ранее о его местонахождении сообщал Главнокомандующий армией, глава распущенного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Ранее военное крыло переходных властей распустило Суверенный совет и кабмин Судана, а также задержало несколько официальных лиц, в числе которых был Хамдок. Политический процесс останется под контролем вооруженных сил до выборов 2023 года.