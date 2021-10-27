Жители мегаполисов стали активнее пользоваться услугами каршеринга в пандемию

Москва, 27 октября. Туристы и жители мегаполисов стали активнее пользоваться услугами каршеринга, такси и сервисов подписки на автомобили, заявила директор Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.

Отказывать от личных автомобилей жителей городов вынуждают рост цен на машины, транспортная политика в мегаполисах и пандемия, отмечается специалист. В крупных городах пользуются спросом сервисы с гибкой (поминутной или за конкретную поездку) оплатой.

Различные рынки аренды автотранспорта станут основой для роста бизнеса лизинговых компаний, сообщает со ссылкой на Арабаджи «Коммерсантъ». По словам специалиста, за семь месяцев текущего года, компаниям каршеринга, такси и других форм аренды авто был выдан 31% от всех переданных в финансовый лизинг машин. Удовлетворяющие такие потребности потребителя сервисы создадут основу платежеспособного спроса для лизинговых компаний, считает специалист.

Ранее RT сообщило, что с момента запуска в мае 2021 года сервис «СберАвтоподписка» выдал тысячу автомобилей. Его руководитель Лев Феофанов назвал результат отличным, для молодого проекта на новом рынке.