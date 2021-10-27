Экономист из США Макдональд назвал альтернативу криптовалютам для инвестиций

Вашингтон, 27 октября. Инфляция на территории США останется на текущих показателях в течение ближайших трех лет из-за пандемии, поэтому нужно вкладывать в твердые активы, например, в серебро, а не в криптовалюты.

Экс-руководитель Lehman Brothers Лоуренс Макдональд во время беседы с РИА Новости заявил, что, возможно, есть десять факторов, которые сохраняют устойчивость инфляции. Сейчас идет выход не из кризиса, а из обстановки военного типа, сообщил экономист.

По мнению Макдональда, актуальная обстановка не похожа на кризис 2008 года, когда специалист работал в Lehman Brothers. Экономист подчеркнул, что дополнительные расходы в США могут не только не решить проблему, а наоборот, увеличить инфляцию.

Аналитик Артем Деев недавно сообщил, когда нужно закупаться иностранными валютами. По его словам, в России в данный момент проходит пик налогового периода. Однако ситуация изменится после 1 ноября.