Поддержка государства позволила рынку сельхозтехники в России избежать кризиса

Москва, 27 октября. Объемы производства, прямых продаж и лизинга тракторов, комбайнов и большинства видов несамоходных машин в АПК увеличиваются второй год подряд, показывая уверенный двукратный рост.

Государство поддержало отрасль АПК. Пло итогу рынок сельхозтехники удалось оградить от всех негативных факторов, которые сильно повлияли на другие промышленные рынки, позволив этому сегменту органично развиваться, сообщает «Коммерсант».

В период самых массовых и жестких противоэпидемических ограничений весной 2020 года АПК стал одной из немногих сфер экономики, на которые эти ограничения не распространялись. Поэтому в отрасли так и не было расходов на консервацию и последующий перезапуск бизнеса, убытков от прекращения продаж готовой продукции, массовых нарушений сроков поставок сырья и готовой продукции и прочих известных проблем, с которыми столкнулись предприятия во время пандемии.

Накануне председатель Правительства России Михаил Мишустин выступил с предложением разработать новые меры поддержки агропромышленного комплекса. Такие меры поспособствуют, по его мнению, стабилизации цен на продукты в магазинах.