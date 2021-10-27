Уровень медианных зарплат в России вырос более чем на 9%

Москва, 27 октября. Исследование «СберИндекса» и «Работы.ру» выявило в России рост медианных зарплат на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

«Известия» приводят данные исследования. Лидером в области роста зарплат стали информационные технологии и коммуникации (13,5%), а также сфера финансов и страхования (13,1%).

Также увеличились размеры оплаты труда в торговле (12,9%), гостиничном и ресторанном бизнесе (12,8%) и строительстве (12,5%). Чуть меньше выросли зарплаты в сфере добычи полезных ископаемых (10,7%), сельском хозяйстве (10,3%), а также транспортировке и хранении (9,5%).

Исследование свидетельствуют о том, что в минусе оказались сотрудники здравоохранения: их зарплата упала на 0,9%. Поскольку врачи и медперсонал получали крупные надбавки за работу в красных зонах, данное снижение выглядит закономерным.

Ранее сообщалось, что аналитики российского рынка труда отмечают резкий рост зарплат IT-специалистов в 2021 году. В сентябре зарплаты трудящихся в этой индустрии выросли на 20-30%.